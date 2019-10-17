Lonca’dan mezun olan girişimci ekip sayısı 40’a ulaştı

Yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilip ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017’de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, dördüncü dönem mezunlarını verdi.

11 girişimci ekip

Workinton Levent 199’da düzenlenen Lonca Demoday etkinliğine, Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, Workinton Üst Yöneticisi (CEO) Cihan Seyithanoğlu, mezun girişimciler, Kuveyt Türk’ün iş ortakları ve davetliler katıldı. Lonca Girişimcilik Merkezi’nin dördüncü döneminden mezun olan 11 girişimci ekip, “Planticket”, “Ekipman.co”, “Kidoole”, “FilameX”, “Frise”, “Kube”, “Pollective”, “Predy”, “Sopyo”, “StuffApp” ve “Yeşil Diyafon” oldu.

Geleceğe yatırım

Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, Lonca Girişimcilik Merkezi’nden 4 dönemde 40 girişimciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Lonca gibi merkezlerin toplumumuza, ülkemizin ekonomisine ve geleceğe yapılmış en önemli yatırımlardan biri olduğuna inanıyor ve bu merkezlerin sayısının artmasını temenni ediyoruz” dedi.