Lonca’dan mezun olan ekip sayısı 60’a ulaştı

Kuveyt Türk Bankacılık ve Yaşam Üssü’nde düzenlenen Lonca Demoday etkinliği, Lonca Girişim Youtube hesabından canlı yayınlandı ve yoğun ilgi gördü. Lonca Girişimcilik Merkezi’nin altıncı döneminden mezun olan 11 girişimci ekip, isim sırasıyla Car4Future, CezerUni, Clickatory, Innoflux, NudgeLab, Payeni, Sweephy, TheClico, Varsapp, Vivente, VulnHero oldu. Lonca Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Lokman Ökten’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak Halit Soysal katıldı. 15 bin TL değerinde çeşitli hediyelerin çekilişle izleyicilere takdim edildiği etkinlik kapsamında ayrıca her bir katılımcı adına fidan bağışında bulunuldu.

Girişimlere 40 bin TL hibe desteği verildi

Lonca’nın altıncı dönem eğitimleri, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında online ortamda gerçekleştirildi. Startup’ların sadece projelerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, program süresince her bir startup’a 40 bin TL nakit hibe desteği ve cihaz geliştiren startup’lara da ekstra 15 bin TL Ar-Ge desteği verdi. Dijital ortamda tasarlanan ve kamp şeklinde organize edilen eğitimlerin de eklendiği hızlandırma programı kapsamında girişimlere, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım imkânı, 5 bin dolarlık sanal sunucu desteği ile pazarlama ve tanıtım desteği verildi. Ayrıca Lonca’dan mezun olan girişimciler, startup’lara yatırım amacıyla kurulan Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na başvuru konusunda önceliğe sahip olacak.

‘’En etkin kuluçka merkezlerindeniz’’

Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Girişimcilik Merkezi Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “400’ün üzerinde başvuru aldığımız altıncı dönemde 11 girişimi seçmek kolay olmadı. Salgın koşullarından dolayı tüm eğitim sürecini çevrimiçi şeklinde organize ettik. Altıncı dönemle birlikte toplamda 60 girişimi Lonca’dan mezun etmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Lonca gibi merkezlerin toplumumuza, girişimci ekonomisine ve geleceğe yapılmış en önemli yatırımlardan biri olduğuna inanıyor ve bu merkezlerin sayısının artmasını temenni ediyoruz.”