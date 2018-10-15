Lonca Girişimcilik’te ikinci dönem mezuniyet heyecanı

Yenilikçi girişimleri ile katılım bankacığı hizmetlerine önemli katkılarda bulunan Kuveyt Türk, bu alandaki hizmetlerini eğitimlerle destekliyor. Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerini destekleyerek geliştiren banka, ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla Workinton iş birliğiyle hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi, ikinci dönem mezunlarını bu hafta verecek.

Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlikte; merkezin ikinci döneminde eğitim, mentorluk ve çeşitli destekler alan dokuz girişimci ekip, projeleri ve önümüzdeki döneme yönelik çalışmaları hakkında bilgi verecek. Etkinliğe Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz ve Workinton CEO’su Pınar Massena’nın da katılması bekleniyor.