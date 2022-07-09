Lokum gibi kavurma tarifi: Bu tarif ağızda dağılıyor ve yumuşacık bir kavurma tarifi

Kurban etinden yumuşacık, lokum gibi kavurma nasıl yapılır?

Kurban Bayramı'nda sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan kavurma, özellikle de kurban etinden yapıldığında dinlendirilmesi gerektiği için ilk günlerde tüketildiğinde daha sert olabilir. Peki, lokum kıvamında bir lezzet elde etmek için ne yapmak gerekir, yumuşak ve lezzetli kavurmanın püf noktası nedir? İşte kurban etinden döküm döküm yumuşacık kavurma tarifi!

En Pratik Lokum Gibi Et Kavurma Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo dana kuşbaşı

1 kapya biber

1 yeşil biber

1 buçuk su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı tereyağ

2 çay kaşığı kekik

2 çay kaşığı pulbiber

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

En Pratik Lokum Gibi Et Kavurma Tarifi Nasıl Yapılır?

Eti yıkayıp süzdürerek boş tenceremizi iyice ısıtıyoruz. Etleri içine alıp karıştırarak mühürlüyoruz. Sürekli karıştırdığımızda bir müddet sonra etimiz suyunu salacaktır. Birkaç dakika böyle pişen etimize sıcak suyu ekliyoruz. Tencerenin ağzını kapatıp orta dereceli ateşte yaklaşık 15 dakika pişiriyoruz. Tamamen suyunu çeken ete tereyağını ilave ederek bir iki dakika kavuruyoruz. Jülyen doğranmış biberleri ekleyerek baharatları ilave ediyoruz. Biberler fazla ezilmeden hafif diri kalacak şekilde bir iki tur karıştırıp altını kapatıyoruz.

Servise hazır.

KURBAN ETİNDEN YUMUŞACIK KAVURMA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Etin Sırt Bölümü Kullanılmalı

Kavurma yapmak için uygun yer, sırt kısmıdır. Kurbanın en lezzetli eti kontrfile, antrikot, T-Bone, pirzola olarak bilinmektedir.

Yumuşak bir kavurma yemek için de koyun ve kuzu etinin but ve kol kısmından, dana etinin ise sırt ve kol-kürek kısmından tercih edebilirsiniz.

Et Dinlendirmeli

Kurban etinden kavurma yapılmadan önce etin en az üç saat dinlendirilmiş olması gerekmektedir.

Elma Sirkesi

Etler pişerken suyunu saldığında 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi koyarsanız, etleriniz çok daha yumuşak olacaktır.

Tuzu Ne Zaman Attığınız Çok Önemli

Kavrulan kuşbaşı etleri ocaktan almadan önce az miktar tuz serpebilirsiniz. Tuzu erken eklerseniz, etleriniz çok sert olur. Bu yüzden kavurmalar pişmeye yakın tuz eklemesi yapmanız etin yumuşak olması için önemlidir.

Kolay iç yağı ile kavurma nasıl yapılır?

Kurban eti bir gece dinlendirildikten sonra sinirleri temizlenerek kuşbaşı şeklinde doğranır. Ayrı bir kaba 1 kilo ete 250 gram iç yağı olacak şekilde iç yağı doğranır. Etler genişçe bir tencereye alınarak kapağı kapalı bir şekilde kendi suyunu çekene kadar kavrulur.