Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda?
Galatasaray maçı şifreli kanalda mı? Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında Galatasaray Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Futbolseverler maçın ne zaman hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı. Galatasaray Avrupa maçı ne zaman? Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3.maçında Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda?
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda?
Lokomotiv Moskoava-Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe akşamı TSİ 22.00'de başlayacak. Lokomotiv Stadı'nda oynanacak mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak. Galatasaray, E Grubun'da çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik. Sarı-kırmızılılar 4 puanla grubun lideri durumunda. Lokomotiv Moskova ise 1 puanla grubun son sırasında yer alıyor.