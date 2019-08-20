Lokman Gör, Alanyaspor'la anlaştı

Aytemiz Alanyaspor, yeni transferi Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

2+1 YILLIK İMZA

Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüz, Topuk Yaylası kampında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transferimiz Lokman Gör için bugün imza töreni düzenledi. Lokman Gör, kendisini 2+1 yıllığına renklerimize bağlayan imzayı tesislerimizde attı.

Törende konuşan kulüp başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Lokman Gör ile daha önce prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Kendisi de sözleşme imzalamadan Topuk Yaylası'na gelerek idmanlara katılmıştı. Orada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Resmi sözleşmeyi ancak bugün imzalıyoruz. Kendisine hem 'geçmiş olsun' diyor, hem de gösterdiği fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sahalara dönmesini arzu ediyoruz" dedi.

Futbolcumuz Lokman Gör ise, "Alanyaspor ailesine katıldığım için çok mutluyum. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ama bunlar futbolun içerisinde var. En iyi şekilde sahaya dönmek için tüm gayretimle çalışacağım. İnşallah daha güçlü döneceğim" diye konuştu.''