Lokantalar iftar sofralarını evlerde kuruyor

Buğra Kardan

Ramazan ayından umutlu olan restoranlar ve lokantalar, 190’ı aşkın ülkeyi tehdit eden yeni tip Corona virüsüne (Covid-19) rağmen iftar menülerini müşterileriyle buluşturmakta kararlılar. Virüsün yayılımını önlemek için kapatılan ancak menülerini evlere servis etmek için hummalı bir çalışma yürüten yeme içme mekânları, sipariş ile dağıtım kanallarını da güçlendirmiş durumdalar.

Fiyatlar uygun

Telefon ile internetten gelen talepleri bir bir karşılayan restoranlar ve lokantaların Ramazan tarifeleri ise gayet uygun. Şu anda lokantaların iftar paketleri 20 ila 25 liradan iftar alıcı buluyor. Restoranlarca satışa sunulan paketler de 50 ila 100 liraya mâl oluyor. Fiyatlarda mekânların tarifeleri ve ürün seçenekleri belirleyici. Yeme içme sektörü, kutsal ayda gelirlerini arttırmayı ve hedeflerine emin adımlarla yürümeyi hedefliyor. Restoran yetkilileri, iftar paketlerine ilginin yoğun olacağına işaret ederek, “Dükkânlarımıza gelemeyen müşterilerimizin evlerine girip damak tatlarına uygun paketlerimizi servis edeceğiz. Gücümüze de güç katacağız” diyorlar.

Önemli çağrı

Ramazan’ın rahmet ayı olduğunu vurgulayan aynı yetkililer, şunları kaydediyorlar: “İnşallah bu dönem bizim için verimli geçecek. Yöresel ürünlere yer vereceğimiz paketlerimiz çok sevilecek, beğenilecek. Ailelerden ricamız, bir defa da olsa paket servislerden faydalanmaları. Böyle bir adım atmaları halinde milyonlarca ailenin ekmek yediği sektörümüzün ve ekonomimizin kendine geleceğini, kuvvetleneceğini bilmeliler. Öte yandan; şu aşamada fakir fukara, garip gurebayı unutmamamız gerekiyor. İftar ısmarlayacağımız dar gelirliler için müşterilerimiz bizlerle irtibata geçsinler.”