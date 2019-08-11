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Lokantacı Yalçın Şahin:

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle beraber, lokanta işletmeciliği yapan Yalçın Şahin et pişirecek vatandaşlara dikkat etmeleri gereken bilgiler paylaştı.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:23
Lokantacı Yalçın Şahin:

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle beraber, lokanta işletmeciliği yapan Yalçın Şahin et pişirecek vatandaşlara dikkat etmeleri gereken bilgiler paylaştı.


Kurban Bayramı’nda et pişirecek vatandaşlara dikkat etmeleri gereken konularda bilgiler veren Kayseri Köşk Lokantacılık işletmecisi Yalçın Şahin, vatandaşların ilk gün eti pişirip yemesinin ve etleri dondurucudan birden fazla kere çıkarıp pişirmesinin sağlıksız olduğunun altını çizdi.


30 yıldır lokantacılık yapan Yalçın şahin, etlerin pişirilirken katkı maddesi olmadan kendi suyunda pişirilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Öncelikle kurban, İslam dinine mensup insanların yaptığı en önemli ibadettir. Kurbanlar kesildikten sonra, öncelikle bir gün etin dinlenmesi lazım. İkinci gün yemeye başlarsak daha lezzetli ve hoş bir tat alırız. Kültürümüze göre, kurbanı ilk gün kestikten sonra pişirip yiyoruz. Bu etler belki lezzetli oluyor ama sağlıklı değil. Etin 1 gün dinlendikten sonra yenilmesi daha sağlıklı. Büyükbaş veya küçükbaş etini pişirdikten sonra ise, tencerede veya tavada ne ile pişiriyorsak katkı maddesi katmadan, kendi doğalığı ile kısık ateşte pişirip, kendi suyunu bırakıp o suyu yeniden çektikten sonra tereyağı ya da kuyruk yağı ilave edilebilir. Burada kişinin damak tadına bağlı tüketim yolları vardır”


Etler marine edilirken tuz ve baharatın etin pişmesini zorlaştırdığını söyleyen Şahin, “Etin terbiye edilmesi, bizim günlük yaptığımız işler. Dönerde farklı oluyor, kebapta farklı oluyor. Fakat herkesin mangalda yaptığı kuzu şiş etini 1 gün boyunca direkt olarak sütün içinde beklettikten sonra, sütü kalmayacak şekilde sıkarak pişirirsek tabiri yerindeyse lokum gibi şiş olur. En güzel şekli de budur. Başka şekilde yağa koyma, tuzlama ya da baharatlama eti pişmez hale getiriyor. Dediğimiz gibi kuzu şişte eti sütle marine edersek, bu çok farklı ve kaliteli olur” dedi.


Etlerin parçalara ayrıldıktan sonra, yenilebileceği kadarının dolaptan çıkarılmasının daha sağlıklı olduğunu ve aynı etin birden fazla dondurulmasının zehirlenmelere yol açabileceğini belirten Yalçın Şahin, “Eti doğal alanda kendi kendine oda sıcaklığında soğuduktan sonra, parçalayarak, kullanabileceğimiz kadar parçayı çıkarıp pişirebiliriz. Donmuş eti dolaptan çıkarıp yeniden koymak, gıda zehirlenmesine ve ette lezzet kaybına yol açıyor. Pişirmiş olduğumuz eti tekrar dolaba koymamalıyız ve tüketebileceğimiz kadarını almalıyız. En önemlisi ise doğal yollardan soğuduktan sonra dolaba atmak. Bu vesile ile Türk İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanların kurban bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:23
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