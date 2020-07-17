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Teknoloji

Logitech, iPad Pro için yeni klavye kılıfını piyasaya sürdü. Özellikleri neler?

Logitech, iPad Pro modeli için yeni bir klavye kılıfı olan Folio Touch'ı duyurdu. Logitech'in ürettiği kılıf ne gibi özellikler sunuyor? Başlangıç fiyatı ne olacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:44:00 -
Logitech, iPad Pro için yeni klavye kılıfını piyasaya sürdü. Özellikleri neler?

Bilgisayar aksesuarları ile gündeme gelen Logitech, iPad için özel olarak tasarladığı klavye kılıfını duyurdu. iPad kullanan kullanıcıların klavye ve kılıf ihtiyacını karşılamak isteyen Logitech, 11 inçlik tasarıma imza attı. Kaydırma, tıklama ve çift dokunma gibi çoklu parmak hareketlerini destekleyen cihaz, 40 dereceye kadar da eğilebiliyor. Klavye iPad'in arkasına katlanabilen Folio Touch, iPad Pro'ya Apple'ın tabletin yan tarafında bulunan Smart Connector ile bağlanıyor ve cihaz otomatik olarak eşleşiyor. iPad'den güç çekerek Folio Touch şarj olabiliyor herhangi bir şarj ihtiyacı hissetmiyor.

 

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