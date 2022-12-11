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İSLAM Lodoslu havada hangi dua okunur? Hava rüzgarlıyken okunacak dua
İSLAM

Lodoslu havada hangi dua okunur? Hava rüzgarlıyken okunacak dua

Marmara bölgesinde şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Bu sebeple pek çok kişi rüzgarlı havada hangi duanın okunması gerektiğini araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 13:14:00 -
Lodoslu havada hangi dua okunur? Hava rüzgarlıyken okunacak dua

Başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde lodos etkili oluyor. Din büyükleri ise fırtınalı, rüzgarlı günlerde bazı duaların okunmasını tavsiye ediyor. Peki, rüzgarlı havada hangi dua okunur?

Lodoslu havada hangi dua okunur? Hava rüzgarlıyken okunacak dua

Lodoslu havada okunlası tavsiye edilen dua şöyle: Allâhümme innî es'elüke hayrehâ ve hayre mâ fîhâ ve hayre mâ ürsi-let bihî Ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ fîhâ ve şerri mâ ürsilet bihî.

Anlamı:

Allah'ım! Ben bu rüzgarın hayrını, ondan doğacak hayırları ve özel­likle gönderildiği şeyin hayrını istiyorum... Onun kötülüğünden, içinde taşıdığı kötülüklerden ve gönderilmiş olduğu kötülüğünden Sana sığınırım.

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