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Gündem Lodos 7 kayığı batırdı!
Gündem

Lodos 7 kayığı batırdı!

Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan 7 kayık şiddetli lodos nedeniyle battı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 12:31:00 -
Lodos 7 kayığı batırdı!

Lodos nedeniyle troller ve kayıklar Sultaniçe Limanı'na demir attı.

Şiddetini artıran rüzgar ve yağış kayıklara zarar verdi.

Limandaki 7 kayık parçalanarak battı. Kayıklarının battığını gören sahipleri üzüntü yaşadı.

Balıkçı İsmail Çakıcı, AA muhabirine, 50 yıldır Sultaniçe'de balıkçılık yaptığını ancak hayatında daha önce böyle bir fırtına görmediğini belirtti.

Çakıcı, "Gece boyu kayığımı kurtarmak için mücadele ettim. Ama maalesef arkadaşlarımızın 7 kayığı batarak parçalandı." dedi.

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