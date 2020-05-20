  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

THY uçak seferleri ne zaman başlayacak? İç hat dış hat seferleri ne zaman?

Evde baklava şerbeti nasıl yapılır?

65 yaş üstündekiler nasıl seyahat edecek? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Serbest bırakılmıştı! DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu hakkında sıcak gelişme

Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri
için kalan
Aktüel

Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor

Yavaşlatma ile F-35 uçaklarının teslimatı, 2020 için belirlenen hedefin 18 veya 24 uçak gerisine düşebilir

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:11:28 -
Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor

WASHINGTON (AA) - ABD'li savunma devi Lockheed Martin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası başlattıkları yeni çalışma programı nedeniyle 2020'de F-35 uçaklarının teslimatı ile ilgili belirledikleri hedefe ulaşamayacaklarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Lockheed Martin ile Uluslararası Makinist ve Havacılık Çalışanları Sendikasının yeni çalışma düzeni konusunda anlaşmaya vardıkları duyuruldu. Anlaşmaya göre, 23 Mayıs'tan itibaren şirketin Teksas eyaletindeki tesislerinde 2 bin 500 çalışan, 3 grup halinde vardiyaya alınacak, iki hafta çalışıp bir hafta ücretli izne çıkarılacak. Bu değişiklikle şirketin tedarikçilerden kaynaklı gecikmeler nedeniyle yavaşlayan iş hacmine göre personel çalıştırılmasını ve kalifiye iş gücünü kaybetmemesini sağlayacağı kaydedildi.

Yeni çalışma düzeninin üç haftada bir tekrar değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, bu durumun F-35 uçaklarının teslimatında nasıl bir gecikmeye yol açacağı belirtilmedi.

Amerikan medyasına konuşan Lockheed Martin'in F-35 Programı Direktörü Gregory Ulmer, yeni çalışma düzeni ve yaşanan gecikmelerle 2020 için belirledikleri teslimat hedefinin 18 veya 24 uçak altına düşebileceklerini söyledi.

2019'da program ortakları ile uçağın müşterisi olan ülkelere 131 uçak teslim eden şirket, 2020'de 141 uçak teslim etmeyi hedefliyordu. Şirket bugüne kadar 41 F-35 uçağı teslim etti.

Geçen haftalarda ABD sayıştayı hazırladığı F-35 tedarik raporunda, Kovid-19 salgınının uçağın üretimini önemli ölçüde sekteye uğrattığı bildirilmişti.

Gecikme ile uçağın tam kapasite üretiminin gelecek marta sarkabileceği ifade edilen raporda, Türkiye'yi F-35 programından çıkarma girişiminin programın aksayan üretim ve tedarik sürecini daha da sekteye uğratabileceğine dikkat çekilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı