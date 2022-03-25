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Medya Locaefendi’sinin Mister Kemal’i
Medya

Locaefendi’sinin Mister Kemal’i

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz'dan, iktidara gelmeleri durumunda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na ince ayar geldi. Kılıçdaroğlu'nu "Locaefendi’sinin Mister Kemal’i" olarak nitelendiren Korkmaz, "FETÖ’cü ve PKK’lı hainleri 'kurtarmak' Kemal Kempinski’nin derin misyonudur" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 11:45:00 -
Locaefendi’sinin Mister Kemal’i

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz'dan, iktidara gelmeleri durumunda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na ince ayar geldi. Kılıçdaroğlu'nu "Locaefendi’sinin Mister Kemal’i" olarak nitelendiren Korkmaz, "FETÖ’cü ve PKK’lı hainleri 'kurtarmak' Kemal Kempinski’nin derin misyonudur" dediği yazısında şunları kaydetti:

" “İçeride olan askeri öğrencilere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş var. Onlara da ‘Az kaldı, bekleyin’ diyoruz.”

*

Locaefendi’sinin Mister Kemal’i, iktidara gelir gelmez mapustan kurtaracaklarını bu sözlerle ilan etti!

FETÖ’cü ve PKK’lı hainleri “kurtarmak” Kemal Kempinski’nin derin misyonudur.

“Kontrollü Kemal” olmak işte böyle bir şeydir.

TALİMATDAROĞLU

CHP’nin Başı, “Gezi Davası” için hâkimlere de şöyle seslendi:

“Hâkimler siyasi baskıya boyun eğmemeli…

Yargının yüzünü kara çıkarmamalıdır…

Talimatla değil, özgür iradenizle karar verin.”

*

Güzel…

Şimdi, bunları söyleyen “Kontrollü” Kemal…

İktidara geldiğinde Yargı’ya talimat vererek FETÖ’cü ve PKK’lıları serbest bıraktıracak!

Biz de, Kemal Talimatdaroğlu’nun “Zillet Usulü Bağımsız Yargı!”sını afiyetle yiyeceğiz, öyle mi? (...)"

 

 

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Yorumlar

Dallı

HUKU ÇİĞNEYİP ABD İLE DARBE Mİ YAPIP KURTARACAK.EL İNSAF.TABİ 15 TEMMUZDA TANKLARIN ARASNDAN NASIL GEÇİRDİLER ACABA

hizipsavar

adam kavalayı demirtaşı salacağım fetocuları çıkarıp işe alacağım diyor bir tane atatürkcü bir tane laik bir tan ulusalcını sesi çıkmıyor. hadi onlar göbekten bağlı koyun gibi ne derse yapıyorlar ama sağ partilerin birleşip bir komist sol partiyi iktidara taşımak için yarışmalarını liderleri açıklayamaıyor emir almışlar yapacakalr ya seçmenleri. tek muhabbetleri var saman soğan patates ama hiç en ufak tarifesi 75 tl olan cep telefonu tarifesinden şikayet duydunuzmu. saman politikası yapanlara; napoyon işgal ettiğ ülkenin lideri siz para için savaşıyorsunuz biz ise onur ve haysiyetimiz için demiş. napalyonda:; herkes neye ihtiyacı varsa onun için savaşır demiş. iyi saman yemeler.
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