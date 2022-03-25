Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz'dan, iktidara gelmeleri durumunda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na ince ayar geldi. Kılıçdaroğlu'nu "Locaefendi’sinin Mister Kemal’i" olarak nitelendiren Korkmaz, "FETÖ’cü ve PKK’lı hainleri 'kurtarmak' Kemal Kempinski’nin derin misyonudur" dediği yazısında şunları kaydetti:

" “İçeride olan askeri öğrencilere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş var. Onlara da ‘Az kaldı, bekleyin’ diyoruz.”

*

Locaefendi’sinin Mister Kemal’i, iktidara gelir gelmez mapustan kurtaracaklarını bu sözlerle ilan etti!

FETÖ’cü ve PKK’lı hainleri “kurtarmak” Kemal Kempinski’nin derin misyonudur.

“Kontrollü Kemal” olmak işte böyle bir şeydir.

TALİMATDAROĞLU

CHP’nin Başı, “Gezi Davası” için hâkimlere de şöyle seslendi:

“Hâkimler siyasi baskıya boyun eğmemeli…

Yargının yüzünü kara çıkarmamalıdır…

Talimatla değil, özgür iradenizle karar verin.”

*

Güzel…

Şimdi, bunları söyleyen “Kontrollü” Kemal…

İktidara geldiğinde Yargı’ya talimat vererek FETÖ’cü ve PKK’lıları serbest bıraktıracak!

Biz de, Kemal Talimatdaroğlu’nun “Zillet Usulü Bağımsız Yargı!”sını afiyetle yiyeceğiz, öyle mi? (...)"