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Siyaset Liyakat dediler edebiyat çıktı! CHP’li Bornova belediyesinde eş ve aile saltanatı
Siyaset

Liyakat dediler edebiyat çıktı! CHP’li Bornova belediyesinde eş ve aile saltanatı

Yeniakit Publisher
2024-04-18 16:03:00 -
Liyakat dediler edebiyat çıktı! CHP’li Bornova belediyesinde eş ve aile saltanatı

CHP’li Ataşehir, Çekmeköy, Sarıyer, Yenimahalle belediyelerindeki aile saltanatının ardından İzmir’de de skandal bir atama yapıldı. CHP Buca İlçe Başkanı Özgür Kaya’nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atandı.

 yeniakit.com.tr 

Her seçim sürecinde liyakat edebiyatı yapıp göz boyamaya çalışan CHP’de alışılmış haberler gelmeye devam ediyor.

Belediyeleri aile çiftliği gibi kullanıp liyakati ellerinin tersiyle iten ve yakınlarını kendi belediyelerinde çeşitli görevlere getirten CHP’lilere bir yenisi daha eklendi.

CHP Buca İlçe Başkanı Özgür Kaya’nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atandı.

Ne ilk ne de son

Özgür Kaya’nın eşini Bornova Belediyesi’nde işe sokturması, akıllara CHP’deki diğer rezillikleri getirdi.
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Nitekim Ataşehir’de CHP’den belediye başkanı seçilen Onursal Adıgüzel’in eşi Elif Duygu Adıgüzel, Çekmeköy Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu. Sarıyer Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü olarak çalışan CHP’li Filiz Coşkun’u üzmek istemeyen Başkan Oktay Aksu, eşi Hüseyin Çoşkun’u da Sarıyer Belediyesi Başkan yardımcısı olarak atadı. Yenimahalle’de de aynı aile ve çevreden yaklaşık 300 kişinin çalıştığı ortaya çıktı. Özellikle yaşanan bir ölümün ardından yayınlanan taziye mesajında, Yenimahalle teşkilatındaki yapılanmada neredeyse herkesin aynı soyadı taşıması dikkatlerden kaçmadı.

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