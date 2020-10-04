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Spor Liverpool'un utanç günü
Spor

Liverpool'un utanç günü

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Aston Villa'ya konuk olan Liverpool, rakibine 7-2 mağlup olarak perişan oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:45:00 -
Liverpool'un utanç günü

Aston Villa Premier Lig'in 4. haftasında sahasında son şampiyon Liverpool'u 7-2 yenerek tarih yazdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk 7 maçında 5 gol yiyen Liverpool, Aston Villa karşısında 75 dakikada 7 gol birden yedi.

Aston Villa'nın 7 golü 4, 22 ve 39. dakikalarda Watkins, 66 ve 75. dakikalardaysa Grealish, 35. dakikada ise McGinn ve 55. dakikada da Barkley attı. Liverpool'un gollerini ise 33. ve 60. dakikada Salah attı.

Geçen yılın şampiyonu Liverpool, Arsenal'den sonra (Eylül 1953 | 7-1 Sunderland) İngiltere'de son şampiyon olup bir sonraki sezon kalesinde 7 gol birden gören gören ilk ekip olarak tarihe geçti.

Liverpool takımı bu yenilgiden sonra İngiltere Premier Lig'de 9 puanla 5. sırada yer alırken, puanını 9 yapan Aston Villa ise 2. sıraya yükseldi.

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