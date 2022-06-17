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Spor Liverpool'un Müslüman yıldızı öyle bir konuştu ki...
Spor

Liverpool'un Müslüman yıldızı öyle bir konuştu ki...

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızlarından biri olan Sadio Mane yaptığı açıklamada, "Allah'a saygısı olan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 11:36:00 -
Liverpool'un Müslüman yıldızı öyle bir konuştu ki...

 

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızlarından biri olan Sadio Mane yaptığı açıklamada, "Allah'a saygısı olan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Sadio Mane, özel hayatına ilişkin ilk kez konuştu.

Ülkesine ve Müslümanlara yaptığı yardımlarla; mütevazı yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Senegalli oyuncu, kendisine "Neden evlenmiyorsun?" diye soran kadın hayranlarına da cevap verdi.

Mane yaptığı açıklamada, "Bana neden evli olmadığımı soran bir sürü kız gördüm ama zamanlarını boşa harcadıkları için üzgünüm. Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı. Allah'a saygısı olan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mane'ye bu sözlerinin ardından sosyal medyadan olumlu ve olumsuz birçok eleştiri gelirken, bazı sapkın kesimlerin ise bu habere çok kuduracakları şimdiden belli...

 


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