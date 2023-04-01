Liverpool’u 4-1 mağlup eden Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor
İngiltere Premier Lig’in 29’uncu haftasında Manchester City, sahasında Liverpool’u 4-1 mağlup etti. City, puanını 65’e çıkartarak lig lideri Arsenal ile olan puan farkını 5’e düşürdü.
İngiltere Premier Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester City, sahasında Liverpool'u konuk etti. Etihad Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 17'nci dakikada Salah'ın attığı golle1-0 öne geçti. Manchester City, bu gole 27'nci dakikada Grealish ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 46'ncı dakikada Kevin de Bruyne ve 53'üncü dakikada İlkay Gündoğan'ın golleriyle skoru 3-1'e getirdi. 74'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Jack Grealish, karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-1.
Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 65’e çıkartarak lig lideri Arsenal ile olan puan farkını 5’e düşürdü. Liverpool ise 42’i puanda 6’ncı sırada kaldı.