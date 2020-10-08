Liverpoollu Shaqiri'nin ikinci Kovid-19 testi negatif çıktı
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.
İsviçre Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncuya yapılan ikinci Kovid-19 testin sonucu negatif çıktı.
Shaqiri'nin, İsviçre'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesinde yer alacağı belirtildi.
Oyuncunun milli takım kampında 2 gün önce rutin kontrolleri sırasında yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıkmıştı.