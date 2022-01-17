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Spor Liverpool'dan 1.Lig'e dev transfer!
Spor

Liverpool'dan 1.Lig'e dev transfer!

1. Lig takımı Adanaspor transferde atağa geçti. Turuncu-beyazlılar bir dönem Liverpool ve Bournemouth forması giyen Jordon Ibe ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 11:09:00 -
Liverpool'dan 1.Lig'e dev transfer!

1. Lig takımı Adanaspor transferde atağa geçti. Turuncu-beyazlılar bir dönem Liverpool ve Bournemouth forması giyen Jordon Ibe ile anlaştı. 

Kadrosuna Gaziantep'ten Ulaş Zengin ve Çaykur Rizespor'dan Eren Karadağ'ı dahil eden turuncu-beyazlılardan sağ kanada takviye geldi.

Adanaspor bir dönem Liverpool ve Bournemouth forması giyen Jordon Ibe ile her konuda anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geldiği ve sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.

1. Lig'de 29 puanla 8. sırada yer alan Adanaspor bu akşam saat 20.00'de Gençlerbirliği deplasmanında konuk olacak.

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