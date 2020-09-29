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Spor Liverpool'da Thiago Alcantara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Liverpool'da Thiago Alcantara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:14:14 -
Liverpool'da Thiago Alcantara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alcantara'ya yapılan Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığı ve 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendini karantina altına aldığı belirtildi.

Alcantara'da yeni tip koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği de vurgulandı.

Sezon başında Bayern Münih'ten transfer edilen Alcantara, Bavyera ekibinde 235 karşılaşmada 31 gol kaydetmişti.

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