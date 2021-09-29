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Spor Liverpool, Portoyu gole boğdu
Spor

Liverpool, Portoyu gole boğdu

Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Liverpool deplasmanda Porto'yu 5-1'lik skorla mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 00:44:00 -
Liverpool, Portoyu gole boğdu

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptı. İlk maçta sahasında Milan'ı 3-2 geçen İngiliz devi, ikinci maçta Porto'yu deplasmanda 3-0'la geçti.

Kırmızılar'a galibiyeti getiren golleri 18. ve 60. dakikada Mohammed Salah, 45. dakikada Sadio Mane , 78. ve 83. dakikada Firmino kaydetti.

Porto'nun tek golünü 75. dakikada Mehdi Taremi attı.

Şapmiyonlar ligi puan durumu

Liverpool gruptaki puanını 6 yaptı ve liderliğini korudu. Porto ise ilk kez yenildi ve 1 puanda kaldı.

Öte yandan Mohammed Salah attığı 2 golle tarihe geçti. Mısırlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Afrikalı oyuncular arasında Eto'o'yu geçerek ikinci sıraya yükseldi.

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