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Spor Liverpool, Newcastle United'ı devirdi
Spor

Liverpool, Newcastle United'ı devirdi

Yeniakit Publisher
2023-08-27 21:17:00 -
Liverpool, Newcastle United'ı devirdi

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Liverpool, Newcastle United karşısında geriye düşmesi ve 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 2-1'lik skorla ayrıldı.

Ligin iddialı ekipleri arasındaki mücadelede Newcastle United, Liverpool'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, 25. dakikada Gordon ile 1-0 öne geçti. Liverpool kaptanı Van Dijk, golden 3 dakika sonra kırmızı kart gördü.

Fakat Liverpool, oyuna 77. dakikada dahil olan Nunez'in 81 ve 90+3'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.

Puanını 7'ye çıkaran Liverpool 4. sıraya yükselirken, 3 puanda kalan Newcastle United 13. sıraya geriledi.
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