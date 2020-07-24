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Spor

Liverpool kaptanı Henderson'a yılın futbolcusu ödülü

Yeniakit Publisher
2020-07-24 12:50:59 -
Liverpool kaptanı Henderson'a yılın futbolcusu ödülü

İSTANBUL (AA) - İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig şampiyonu Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson'u yılın futbolcusu seçti.

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, 500'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın futbolcusu seçildi.

Henderson'u oylamada, Manchester City'den Kevin de Bruyne, Manchester United'dan Marcus Rashford, takım arkadaşları Virgil van Dijk ve Sadio Mane takip etti.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Henderson, 4 gol attı.

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