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Spor Liverpool istedi, Galatasaray teklif yaptı!
Spor

Liverpool istedi, Galatasaray teklif yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-08-22 14:03:00 -
Liverpool istedi, Galatasaray teklif yaptı!

Galatasaray, Club Brugge forması giyen ve Liverpool'un da peşinde olduğu 23 yaşındaki sol bek Maxim de Cuyper için kulübüne resmi teklifi yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz kış transfer döneminde takıma dahil olan Derrick Köhn'ün yetersiz performansı sonrası Galatasaray, sol bek çalışmalarını hızlandırdı.

Gana asıllı oyuncu geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansıyla taraftarların gözüne girmeyi başarmıştı, ancak Beşiktaş'la oynanan Süper Kupa maçının ardından en çok eleştirilen isimlerden biri olmuştu.

Sports Digitale'in haberine göre; Galatasaray, Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki sol bek Maxim de Cuyper için kulübüne resmi teklifi yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin Belçika temsilcisine, sol bek oyuncusu için 10 milyon euro seviyelerinde bir teklif sunduğu aktarıldı.

Belçika ekibi, Galatasaray'ın yaptığı ilk transfer teklifini reddederken Sarı-Kırmızılı ekibin yaptığı teklifi yükseltmesini istedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için Belçika'daki bağlantılarını da kullandığı aktarılırken oyuncunun transferi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Maxim de Cuyper'in Brugge'dan ayrılmak istediği ifade edilirken kulübünden kendisi için yapılan tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

Belçika temsilcisi de, iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncusunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın oyuncu için temaslarını sıklaştırdığı ve transferi en kısa süre içerisinde bitirmeyi amaçladığının altı çiziliyor.

Club Brugge ile sözleşmesini 2028'e kadar uzatan 23 yaşındaki defans oyuncusu için 16 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu, rakamın pazarlıklarla ancak 12'ye kadar düşürülebileceği kaydedilirken sarı kırmızılılara, transferde zorlu bir rakip çıktı.

İngiliz basını, Premier Lig ekibi Liverpool'un genç futbolcuyu yakından takip ettiğini yazdı.

23 yaşındaki oyuncu, Belçika temsilcisinde forma giydiği 68 maçta 15 gol atarken takımına 12 asistlik katkı sundu.

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