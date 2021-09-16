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Spor Liverpool geriden gelip Milan'ı devirdi
Spor

Liverpool geriden gelip Milan'ı devirdi

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü maçta Milan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 01:10:00 -
Liverpool geriden gelip Milan'ı devirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, B Grubu'nda ilk maçında MilanAnfield Road'da konuk etti. İngiliz temsilcisi, Fikayo Tomori'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 14'te Mohammed Salah'ın penaltı vuruşunu Maignan çıkardı.

İlk yarının bitmesine kısa süre kala konuk ekip 2 gol buldu. 42'te Ante Rebic, Leao'nun pasında topu ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi.

2 dakika sonra 44'te Brahim Diaz ceza sahasında boşta kalan topu filelere gönderdi ve Milan 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. İlk yarı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

49'da Liverpool, Salah'ın golüyle beraberliği yakaladı: 2-2. Jordan Henderson, 69'da takımını ipten alan golü kaydetti. Kırmızılar'ın kaptanı ceza sahası dışından çektiği sert şutla takımının 3. golünü kaydetti.

Liverpool gruptaki ilk maçını kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Milan ise 0 puanla grubun son sırasında yer aldı.

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