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Spor Liverpool, Fulham'a diz çöktü
Spor

Liverpool, Fulham'a diz çöktü

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile 2-2 berabere kaldı. Sezona puan kaybıyla başlayan Kırmızılar'ın gollerini Salah ve yeni transfer Darwin Nunez kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 19:29:00 -
Liverpool, Fulham'a diz çöktü

Premier Lig'in yeni takımı Fulham ile Liverpool, ilk hafta maçında Craven Cottage'de karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Yeni transfer ilk maçında attı

32. dakikada Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçen Fulham'a cevap, 64. dakikada Liverpool'un yeni transferi Darwin Nunez'den geldi. 70. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mitrovic, penaltıdan takımını öne geçiren golü attı. Karşılaşmada son sözü ise Salah söyledi. Mısırlı golcü, 80. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Liverpool kayıpla başladı

Bu sonucun ardından iki takım da sezona puan kaybıyla başladı. Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, kendi sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Fulham, Wolves deplasmanına gidecek.

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