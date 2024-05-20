  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vatandaşa neler yedirmişler neler! 227 milyon lira ceza kesildi

Türkiye'nin üzerinde kuş uçmayacak! Erken radar sistemi envantere girdi

SGK harekete geçti! Bunu yapana da yaptırana da hapis cezası var

ASELSAN ALP 300-G! Detay dikkat çekti: Erken İhbar Radarı teslimatına başladı

Ünlü ekonomist Timothy Ash'ten Türk İHA’sı AKINCI’ya övgü!

Başkan Erdoğan, FETÖ/PDY konusunda kardeş ülkeleri uyarmıştı: Kaza(!)da FETÖ parmağı mı?

Fransız basını 'gerçek' diye paylaştı, birden gündem oldu: İran'da düşen helikopterin pilotu kim?

İşte İran'da Reisi'nin yerine geçecek isim! Hükümet acil toplandı

Lahey’de Netanyahu ile Gallant’a tutuklama kararı çıktı ama! Kararı kim uygulayacak?

Yandaşları bile çileden çıktı! Levent açtı ağzını yumdu gözünü
Spor Liverpool, aradığı teknik direktörü buldu
Spor

Liverpool, aradığı teknik direktörü buldu

Yeniakit Publisher
2024-05-20 20:45:00 -
Liverpool, aradığı teknik direktörü buldu

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da teknik direktörlük görevi için Hollandalı Arne Slot ile anlaştı.

Liverpool Kulübü, takımdan ayrılacağını açıklayan Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un yerine, 1 Haziran'dan itibaren 45 yaşındaki Slot'un geçeceğini duyurdu.

Klopp, 2015'te göreve başladığı "Kırmızılar" ile 2 defa İngiltere Lig Kupası, birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.

Slot ise kariyeri boyunca Hollanda'da Cambuur, AZ Alkmaar ve son olarak Feyenoord'da çalıştı. Slot yönetiminde birer defa Hollanda ligi ve Hollanda Kupası şampiyonlukları elde eden Feyenoord, bir kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynadı.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23