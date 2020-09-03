Liverpool Futbol Kulübü, Everton Futbol Kulübü yöneticileri ile kulübün sahası Anfield'ın sahibi olan John Houlding arasındaki anlaşmazlığın ardından 15 Mart 1892'de kuruldu. Kira konusundaki bir anlaşmazlık, Everton'un Goodison Park'a taşınmasına neden oldu ve bu da Houlding'i boş bir stadyumla terk etmesine sebep oldu.

Liverpool FC; Merseyside, Liverpool'da kurulmuş İngiltere'nin en köklü futbol kulüplerindendir. Kurulduğu yıl olan 1892'den beri, 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 UEFA kupası şampiyonluğu, 19 Premier League şampiyonluğu ve 7 FA Cup şampiyonluğu elde etmiştir.

1892'de kurulan kulüp, ertesi yıl Futbol Ligi'ne katıldı ve kuruluşundan bu yana Anfield'da oynadı. Liverpool, Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan ve Kenny Dalglish'in kulübü on bir Lig şampiyonluğuna ve dört Avrupa Kupasına götürdüğü 1970'lerde ve 1980'lerde İngiliz ve Avrupa futbolunda büyük bir güç olarak kendini kanıtladı. Liverpool, sırasıyla Rafael Benítez ve Jürgen Klopp'un yönetiminde 2005 ve 2019'da iki Avrupa Kupası daha kazandı; bunlardan ikincisi, Liverpool'u 2020'de on dokuzuncu Lig şampiyonluğuna götürdü ve bu kulüp Premier Lig döneminde ilk oldu.

Dünyanın en çok desteklenen takımlarından biri olan 2019'da Liverpool, yıllık 604 milyon avro gelirle dünyanın en çok kazanan yedinci futbol kulübü oldu ve 2,183 milyar dolar maliyetiyle dünyanın en pahalı sekizinci futbol kulübü. Liverpool, Manchester United ve Everton ile uzun süredir rekabet içindedir. Takım, 1964'te kırmızı gömlekler ve beyaz şortlardan o zamandan beri kullanılan tamamen kırmızı bir iç saha şeridine dönüştü. Kulübün marşı "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" dir.

Liverpool'daki ilk futbol takımı hangisiydi?

Liverpool'daki ilk futbol takımı hangisiydi ,Everton futbol kulübü’dür.

Tarihsel olarak Everton futbol kulübü, Liverpool'un ilk futbol kulübüydü ve sahaları Anfield stadyumuydu.

Liverpool şehri özellikleri

Bu yüzyılda Liverpool dünyanın en zengin şehirlerinden biri haline geldi. Dünyanın en büyük ve en gelişmiş limanına sahip. Bu özelliği, onu dünyanın her köşesiyle ticari bağlantısı olan ilk şehir yaptı. 19. yüzyılın başlarında birçok İrlandalı göçmen, İrlanda'daki patates kıtlığından kaçmak için şehre girdi.

Liverpool neyle ünlü?

En çok 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında bir liman olarak ünlüydü. Aynı zamanda futbol takımları Everton F.C. ile de ünlüdür.