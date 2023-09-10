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Ekonomi Lityum devi şirketten 4,3 milyar dolarlık satın alma teklifi: Bakın ne planlıyor! Dev hamle
Ekonomi

Lityum devi şirketten 4,3 milyar dolarlık satın alma teklifi: Bakın ne planlıyor! Dev hamle

Yeniakit Publisher
2023-09-10 17:38:00 - 2023-09-10 17:41:45
Lityum devi şirketten 4,3 milyar dolarlık satın alma teklifi: Bakın ne planlıyor! Dev hamle

Dünyanın en büyük pil metali üreticisi devinden olan Albemarle Avustralyalı lityum şirketi Liontown'u satın almak için teklifini yüzde 20 oranında artırarak 4,3 milyar ABD dolarına çıkardı. Teklif sonrası Liontown'un anlaşmayı kabul etmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Avustralyalı lityum maden şirketi Liontown Resources Ltd., dünyanın en büyük pil metali üreticisi Albemarle Corp.'tan 6,6 milyar Avustralya doları değerinde (4,3 milyar ABD doları) yeni bir satın alma teklifini kabul etmeye istekli olduğunu söyledi.

Liontown’dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Albemarle’a yaptığı nakit teklifini son kez yüzde 20 oranında artırması sonrası inceleme aşamasına izin verildiğini açıkladı. Avustralyalı madencilik şirketinin hisseleri Sidney’de yüzde 8,8 artış göstererek Mart ayından bu yana en büyük yükselişini kaydetti.

Yapılacak olası bir anlaşmanın, yeni kurulan veya daha önce az bilinen şirketlerin hisse fiyatlarının metale yönelik artan talebin ortasında 10 kattan fazla arttığı Avustralya lityum sektöründeki çarpıcı yükselişi güçlendirmesi bekleniyor.

Yaşanan lityum yarışı madencilik ağır topları, pil üreticileri ve Rio Tinto’dan Tesla’ya kadar otomobil üreticilerinin erken aşama veya üretim öncesi projeleri olan firmalarla anlaşma peşinde koşmasını sağlıyor.

Perth merkezli Liontown, dünyanın en büyük lityum ihracatçısı olan Avustralya’daki en umut verici erken aşama lityum projelerinden birine sahip. Şirket Tesla ve Ford Motor gibi devlerle tedarik anlaşmalarına sahip.
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Halihazırda Avustralya’daki lityum madenlerinde hisselere sahip ve ülkede bir işleme tesisi bulunan ABD merkezli Albemarle, Liontown’un tüm özsermayesini hisse başına 3 Avustralya dolarından satın almayı teklif etti. Şirket Mart ayında hisse başına 2,50 Avustralya doları teklif etmişti.

Elektrikli araç pillerinin önemli bir bileşeni olan lityum fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarında görülen zirve seviyesinden yarı yarıya oranında düşmüştü. bloomberght'e göre: Bu bazı madencilerin hisse değerlerinde düşüşe neden olmuş ve daha temiz enerjiye geçişin önemli bir parçası olan anlaşma faaliyetlerinin artmasına yardımcı oldu.

Wilsons Advisory analistleri Sam Catalano ve James Karakatsanis tarafından anlaşmayla ilgili geçilen bir bilgi notunda "Bir anlaşmaya varılması ihtimali önemli ölçüde arttı. Bu teklif, lityum sektörünü destekleyen temellerin sağlam kaldığına ve sektördeki son hisse fiyatlarındaki zayıflığın bir dizi satın alma fırsatı sunduğuna dair önemli bir gösterge olarak görülmeli” ifadeleri kullanıldı.

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