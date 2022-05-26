Litvanya’dan görülmemiş kampanya: Türkiye'den SİHA alıp o ülkeye bağışlayacağız

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'ya destek olmak adına, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alıp Ukrayna'ya yollamak için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali devam ediyor. Rus ordusu, ülkenin kuzeyinden çekilirken; güneyinde ve güney doğusunda ilerleyişini sürdürmeye çalışıyor. En son Mariupol'ü de düşüren Rusya, Azak Denizi'nin tüm kontrolünü ele geçirmiş oldu.

Ukrayna'nın direnişi ise devam ediyor. Geri adım atmayı planlamayan Kiev yönetimi; özellikle de Bayraktar TB2'lerle Rus ordusuna ağır kayıplar verdiriyor.

Müzakerelerin de tıkandığı bu günlerde; işgalin nereye evrileceğine dair çok fazla söylenti ortaya atılıyor.

Sahada ve masada bu gelişmeler yaşanırken; Litvanya'dan ilginç bir adım geldi. Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada; Ukrayna'ya destek olmak için kampanya başlatıldığını duyurdu.

Türkiye'den SİHA satın alarak bunları Ukrayna'ya göndereceklerini ifade eden Anusauskas, IBAN numarası paylaşarak, 5 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu, Litvanyalıların şu ana kadar 1 milyon dolarını topladığını belirtti.