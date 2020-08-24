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Aktüel Litvanya’dan Belarus’a uçurulan balonlar iki ülke arasında gerginliğe yol açtı
Aktüel

Litvanya’dan Belarus’a uçurulan balonlar iki ülke arasında gerginliğe yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:22:14 -
Litvanya’dan Belarus’a uçurulan balonlar iki ülke arasında gerginliğe yol açtı

MİNSK (AA) - Belarus’taki cumhurbaşkanlığı seçimleri protestolarına Litvanya’dan destek eylemleri esnasında Belarus’a balon uçurulması iki ülke arasında gerginliğe neden oldu.

Belarus Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, dün akşam saat 19.30 civarında Litvanya’dan Belarus’a "devlet karşıtı sembollerin bulunduğu" balonların uçuşunun Mİ-24 askeri helikopterinin mürettebatı sayesinde silah kullanmadan engellendiği belirtildi.

Balonların uçuş güvenliğini etkilediği ve bomba benzeri maddeler taşıyabileceği kaydedilen açıklamada, "Belarus-Litvanya sınırındaki Kamenniy Log bölgesinde kontrol uçuşu yapan hava kuvvetlerinin Litvanya'nın sınır ihlalini önlediği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu olayı Litvanya tarafından yapılan bir provokasyon olarak görüyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Belarus Dışişleri Bakanlığı, Litvanya'nın Belarus Büyükelçisi Andrius Pulokas'ı konuyla ilgili olarak bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

- Litvanya'dan da sınır ihlali iddiası

Belarus’un balonlara yönelik müdahalesine karşılık Litvanya’dan da sınır ihlali tepkisi geldi. Litvanya, Belarus’un Litvanya Büyükelçisi Valeriy Baranovskiy’i dışişleri bakanlığına çağırarak, Litvanya sınırının ihlal edildiği gerekçesiyle protesto notası verdi.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla ülke genelinde protestolar başlamıştı.

Muhalefet, ülkeyi 1994'ten bu yana yöneten mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun seçimi kazandığına yönelik ilk açıklamaların ardından sokaklara dökülmüştü.

Protestoların komşu ülkelerce organize edildiğini öne süren Lukaşenko, ülkesinin sınırlarının ihlal edilmesi halinde uyarı yapmadan gereken cevabın verileceğini açıklamıştı.

Litvanya’da dün bazı vatandaşlar Belarus’taki protestolara destek vermek için başkent Vilnius'tan Belarus sınırına doğru insan zinciri oluşturmuştu.


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