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Gündem Litvanya, Türkiye'den mülteciler konusunda yardım istedi
Gündem

Litvanya, Türkiye'den mülteciler konusunda yardım istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Türkiye'den mülteciler konusunda yardım istediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 20:45:00 -
Litvanya, Türkiye'den mülteciler konusunda yardım istedi

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Belarus’tan Litvanya’ya gelen mülteciler konusunda Türkiye’den yardım istediğini açıkladı.

Çavuşoğlu ile Litvanya Dışişleri Bakanı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak üzere dün akşam saatlerinde geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis bir araya gelmişti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından basına verdiği demeçte, Çavuşoğlu'ndan Belarus'tan Litvanya'ya gelen mülteciler konusunda Türkiye'den yardım istediğini açıkladı.

Mülteciler konusunda yardım istediler

Landsbergis, Belarus'tan Litvanya'ya gelen mültecilerin büyük bir kısmının Türkiye üzerinden havayolu geldiğini ifade ederek, "Türkiye'nin onların kimliklerini bildiğine inanıyoruz. Türkiye ile iş birliği içinde kimliklerini kolaylıkla tespit edip menşe devletleri tarafından kabul edilmelerini talep edebiliriz" dedi.

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Yorumlar

Şeriat+Hilafet

Mültecilerin ne işleri var Litvanya'da, göndersinler hemen bize, biz bakarız, çünkü Dünya'nın en güçlü ülkesiyiz, dıgıdık dıgıdık.
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