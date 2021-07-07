Litvanya, Türkiye'den mülteciler konusunda yardım istedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Türkiye'den mülteciler konusunda yardım istediklerini açıkladı.
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Belarus’tan Litvanya’ya gelen mülteciler konusunda Türkiye’den yardım istediğini açıkladı.
Çavuşoğlu ile Litvanya Dışişleri Bakanı görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak üzere dün akşam saatlerinde geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis bir araya gelmişti.
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından basına verdiği demeçte, Çavuşoğlu'ndan Belarus'tan Litvanya'ya gelen mülteciler konusunda Türkiye'den yardım istediğini açıkladı.
Mülteciler konusunda yardım istediler
Landsbergis, Belarus'tan Litvanya'ya gelen mültecilerin büyük bir kısmının Türkiye üzerinden havayolu geldiğini ifade ederek, "Türkiye'nin onların kimliklerini bildiğine inanıyoruz. Türkiye ile iş birliği içinde kimliklerini kolaylıkla tespit edip menşe devletleri tarafından kabul edilmelerini talep edebiliriz" dedi.