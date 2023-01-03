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Dünya Litvanya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya destek sürmeli! Savaşın planları, gidişatına kritik katkı sağlar...
Dünya

Litvanya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya destek sürmeli! Savaşın planları, gidişatına kritik katkı sağlar...

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'ya bu yıl verilecek askeri desteğin Moskova-Kiev savaşının sonucuna kritik katkı sağlayacağını belirtti. Savunma Bakanı, Kiev'e verilen silahların gidişatı etkilediğini söyledi. Ukrayna'ya verilen destekte kararlılık vurgusu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 16:51:00 - 2023-01-03 16:53:23
Litvanya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya destek sürmeli! Savaşın planları, gidişatına kritik katkı sağlar...

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Litvanya Savunma Bakanlığının Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya sağlanan askerin desteklerin önemine değindi.

Batılı ülkeler, Kiev yönetimine ard arda silah sistemleri sağlama kararı alıyor.

Rusya-Ukrayna savaşını "bizim savaşımız" olarak nitelendiren Anusauskas, "Litvanya ve diğer ülkelerin sağladığı silahlar, teçhizat ve diğer askeri destekler, savaşın gidişatına kritik bir katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Anusauskas, bu yıl Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirterek, "Bunun için altı ana yön bulunuyor. Finansman, silah transferi ve onarımı, askeri eğitim, savunma reformları, siber güvenlik ve askerlerin rehabilitasyonu. Ukrayna'yı destekledik, destekliyoruz ve zafere kadar destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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