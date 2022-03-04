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Dünya Litvanya, Rus elçiliğinin bulunduğu yolun adını değiştirdi
Dünya

Litvanya, Rus elçiliğinin bulunduğu yolun adını değiştirdi

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı yapılan yaptırımlar hızla devam ediyor. Litvanya,Rus elçiliğinin bulunduğu yolun adını 'Ukraynalı Kahramanlar Caddesi' olarak değiştireceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 13:29:00 -
Litvanya, Rus elçiliğinin bulunduğu yolun adını değiştirdi

Litvanya'nın başkenti Vilnius'un belediye başkanı, Moskova'nın Rusya’ya savaş açmasının ardından Ukrayna’yı onurlandırmak için Rus büyükelçiliğine giden bir caddenin adını değiştirdi.

Belediye başkanı ismi değiştirilen yola "Ukrayna Kahramanları Caddesi" adının verileceğini açıklandı.

Vilnius Belediye Başkanı Remigijus Šimašius yaptığı açıklamada "Büyükelçiliğe mektup yazan herkes, Ukraynalı kahramanlar kadar Rus saldırganlığının kurbanlarını da düşünmek zorunda kalacak" derken“Bundan böyle Rusya Büyükelçiliği'nin her çalışanının kartvizitinde Ukraynalı kahramanlara saygı duruşunda bulunulacak" diye devam etti.

Remigijus Šimašius perşembe günü yaptığı açıklamada, Vilnius yetkililerinin resmi isim değişikliğini önümüzdeki hafta "yasaya uygun olarak" yakında tamamlayacaklarını söyledi.

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