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Dünya Litvanya Fransa'dan 18 Caesar obüsü alacak
Dünya

Litvanya Fransa'dan 18 Caesar obüsü alacak

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, ülkesinin 18 Caesar obüsü alımı için Fransız Nexter grubuyla anlaşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 03:56:00 -
Litvanya Fransa'dan 18 Caesar obüsü alacak

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Twitter'dan paylaştığı yazılı açıklamada, Paris'te ağırladığı Anusauskas'la, özellikle ağır silah alanında Fransa ile Litvanya arasında savunma ilişkilerini güçlendiren bir anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Açıklamada, Anusauskas'ın Fransız Nexter grubuyla 18 Caesar obüsü alımı için anlaşma imzaladığı aktarıldı.

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