Litvanya Fransa'dan 18 Caesar obüsü alacak
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, ülkesinin 18 Caesar obüsü alımı için Fransız Nexter grubuyla anlaşma yaptı.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Twitter'dan paylaştığı yazılı açıklamada, Paris'te ağırladığı Anusauskas'la, özellikle ağır silah alanında Fransa ile Litvanya arasında savunma ilişkilerini güçlendiren bir anlaşma imzaladıklarını belirtti.
Açıklamada, Anusauskas'ın Fransız Nexter grubuyla 18 Caesar obüsü alımı için anlaşma imzaladığı aktarıldı.