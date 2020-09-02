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Ekonomi Litresi 10 milyon dolar! Geçimi akrepten sağlıyor
Ekonomi

Litresi 10 milyon dolar! Geçimi akrepten sağlıyor

Akrep zehrinin litre fiyatının uluslararası piyasada 10 milyon doları bulduğunu ifade eden Ali Yılmaz isimli vatandaş, sıvının koronavirüs tedavisinde kullanabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 23:45:00 -
Litresi 10 milyon dolar! Geçimi akrepten sağlıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan Ali Yılmaz, 30 yıldır akreplerden kazanıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan ekiplerin köylerine gelerek akrep aldığını belirten Yılmaz, küçük yaşta bu işe başladığını belirtti.

Uzun zamandır yaptığı işinü büyüten Yılmaz, akrep tesisi kurdu.

Androctonus Crassicauda akrep türünü tarla, ahır ve kerpiç evlerde yakalayan vatandaşlar, akrepten zehir sıvısı sağan Ali Yılmaz'ı arayarak ihbarda bulunuyor.

Akreplerin un kurdu ile beslendiğini belirten Yılmaz, anlaşmalı olduğu firmalara sağdığı zehirleri götürüp sattığını açıkladı.

 

Akrep zehrinin litre fiyatının uluslararası piyasada 10 milyon doları bulduğunu ifade eden Yılmaz, akrep zehrinden bulunan 150 farklı proteinin, koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini ifade etti ve destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

 

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