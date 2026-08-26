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Gündem Liste oldukça dikkat çekici! CHP'den 49 isim için kesin ihraç talebi
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Liste oldukça dikkat çekici! CHP'den 49 isim için kesin ihraç talebi

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Liste oldukça dikkat çekici! CHP'den 49 isim için kesin ihraç talebi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığını yürüttüğü CHP'de 49 isim için kesin ihraç talebi kararı verildi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı bugün yaptığı basın açıklamasında, partilerinin tüzel kişiliğine uygun davranmayan isimleri tedbirli kesin ihraç istemiyle YDK'ya sevk ettiklerini duyurdu.

Listeyi basınla açıklama bittiğinde paylaşacaklarını söyleyen Sarı, "Biz parti içi yarışların normal olduğunu, kimliğe zarar vermeden siyaset yapılabileceğini, partinin tüzel kişiliğinde bulunup da, başka partiler için çalışma yapılmasını ahlaki bulmadığımızı, bunun disiplin sürecinde takip edeceğimizi söylemiştik" dedi.

 

Tam liste şu şekilde:

Ali Abbas Ertürk

Asiye Ergül

Aylin Nazlıaka

Bahattin Bahadır Erdem

Barış Övgün

Bedirhan Berk Doğru

Berk Kılıç

Burcu Mazıcıoğlu

Canan Taşer

Cansel Çiftçi

Ecevit Keleş

Elif Leyla Gümüş

Emine Uçak Erdoğan

Güldem Atabay

Hikmet Erbilgin

İlhan Cihaner

Kerim Rota

Kübra Gökdemir

Mahir Yüksel

Melisa Uğraş

Meryem Gül Çiftçi Binici

Nazan Güneysu

Ozan Işık

Önder Kurnaz

Polat Şaroğlu

Selin Sayek Böke

Sercan Çığgın

Serkan Özcan

Sevgi Kılıç

 

Sinem Kırçiçek

Tolga Sağ

Turgay Özcan

Uğurcan İrak

Uygar Parçal

Yalçın Karatepe

Zeliha Aksaz Şahbaz

Tuğçe Hilal Özkan

Yankı Bağcıoğlu

Baran Seyhan

Emre Kartaloğlu

Ozan Varal

Emre Yılmaz

Pınar Uzun Okakın

Oya Ünlü Kızıl

Deniz Çakır

Remzi Kazmaz

Oğuzhan Cenan

Aysemin Gülmez

Mesut Kırşanlı

Kaynak: ANKA

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