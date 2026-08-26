Liste oldukça dikkat çekici! CHP'den 49 isim için kesin ihraç talebi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığını yürüttüğü CHP'de 49 isim için kesin ihraç talebi kararı verildi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı bugün yaptığı basın açıklamasında, partilerinin tüzel kişiliğine uygun davranmayan isimleri tedbirli kesin ihraç istemiyle YDK'ya sevk ettiklerini duyurdu.
Listeyi basınla açıklama bittiğinde paylaşacaklarını söyleyen Sarı, "Biz parti içi yarışların normal olduğunu, kimliğe zarar vermeden siyaset yapılabileceğini, partinin tüzel kişiliğinde bulunup da, başka partiler için çalışma yapılmasını ahlaki bulmadığımızı, bunun disiplin sürecinde takip edeceğimizi söylemiştik" dedi.
Tam liste şu şekilde:
Ali Abbas Ertürk
Asiye Ergül
Aylin Nazlıaka
Bahattin Bahadır Erdem
Barış Övgün
Bedirhan Berk Doğru
Berk Kılıç
Burcu Mazıcıoğlu
Canan Taşer
Cansel Çiftçi
Ecevit Keleş
Elif Leyla Gümüş
Emine Uçak Erdoğan
Güldem Atabay
Hikmet Erbilgin
İlhan Cihaner
Kerim Rota
Kübra Gökdemir
Mahir Yüksel
Melisa Uğraş
Meryem Gül Çiftçi Binici
Nazan Güneysu
Ozan Işık
Önder Kurnaz
Polat Şaroğlu
Selin Sayek Böke
Sercan Çığgın
Serkan Özcan
Sevgi Kılıç
Sinem Kırçiçek
Tolga Sağ
Turgay Özcan
Uğurcan İrak
Uygar Parçal
Yalçın Karatepe
Zeliha Aksaz Şahbaz
Tuğçe Hilal Özkan
Yankı Bağcıoğlu
Baran Seyhan
Emre Kartaloğlu
Ozan Varal
Emre Yılmaz
Pınar Uzun Okakın
Oya Ünlü Kızıl
Deniz Çakır
Remzi Kazmaz
Oğuzhan Cenan
Aysemin Gülmez
Mesut Kırşanlı
Kaynak: ANKA
Gündem
CHP'li İBB'deki çete davasında şok itiraflar! "Haraç işlerinden yoruldum" deyip bana devretmek istedi!
Gündem
CHP'li İBB'deki çete davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor! Mahkeme salonunda şok "10 milyon dolar" ifşası!