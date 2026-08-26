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Üst üste 5 aydır gerilemesi sonrası... İkinci el araç pazarında kriz derinleşiyor... Apple yeni dinamik şarj adaptörünü Türkiye’de satışa sundu... Maaşında indirim bile yapacak! Noa Lang bizzat iletişime geçti: Galatasaray için fedakarlığa hazır Tahtları sallandı... En sağlıklı balık belli oldu: Ton balığı ya da somon değilmiş! JASAT devreye girdi: Anne ve babası 9 yıldır bekliyor! Bir kaşıkla yok olabilir: Özellikle tatlı krizine girenleri durduruyor Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum
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Apple yeni dinamik şarj adaptörünü Türkiye’de satışa sundu...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Apple yeni dinamik şarj adaptörünü Türkiye’de satışa sundu...

Apple yeni dinamik şarj adaptörünü artık Türkiye'de satışa sundu...

#1
Foto - Apple yeni dinamik şarj adaptörünü Türkiye’de satışa sundu...

Apple, Maksimum 60W özellikli 40W Dinamik Güç Adaptörü modelini Türkiye’de satışa sundu. Standart kullanımda 40W güç sağlayan adaptör, daha yüksek enerji ihtiyacı bulunan uyumlu cihazlarda dinamik güç yönetimiyle 60W seviyesine kadar çıkabiliyor. Apple’ın yeni şarj adaptörü Türkiye’de 1.929 TL fiyatla listelenirken ürünün teslimat süresi 4-5 haftaya kadar uzanıyor.

#2
Foto - Apple yeni dinamik şarj adaptörünü Türkiye’de satışa sundu...

Yeni Apple şarj adaptörü, güç ihtiyacına göre çıkış seviyesini değiştiren dinamik güç yönetimiyle önceki 20W adaptörden ayrılıyor. Adaptör normal kullanım sırasında 40W güç sunarken daha yüksek güç talep eden uyumlu bir cihaz bağlandığında çıkış gücünü 60W seviyesine kadar yükseltebiliyor. Sistem, cihazın ihtiyaç duyduğu enerji miktarına göre güç aktarımını düzenlediği için adaptör farklı güç gereksinimlerine sahip Apple ürünleriyle daha esnek bir kullanım sunuyor.

#3
Foto - Apple yeni dinamik şarj adaptörünü Türkiye’de satışa sundu...

Tek USB Type-C bağlantı noktasına sahip olan aksesuar, tek cihaz üzerinden şarj senaryolarına odaklanıyor. Kullanıcılar USB-C üzerinden uyumlu iPhone, iPad veya Mac modellerini şarj edebilirken adaptörün sunduğu güç seviyesi özellikle daha yüksek enerji gerektiren cihazlarda önem kazanıyor. Apple’ın yeni güç adaptörü, önceki nesil 20W şarj cihazıyla benzer genel tasarım çizgisini koruyor. Yeni modelin en belirgin fiziksel yeniliğini ise gövde içerisine saklanabilen priz ucu oluşturuyor. Kullanıcılar adaptörün üst bölümündeki mekanizma üzerinden priz uçlarını içeri alarak aksesuarın taşınırken daha kompakt bir forma kavuşmasını sağlayabiliyor.

#4
Foto - Apple yeni dinamik şarj adaptörünü Türkiye’de satışa sundu...

Katlanabilir yapı özellikle adaptörü çanta içerisinde taşıyan kullanıcılar açısından pratiklik sağlıyor. Sabit priz uçlarına sahip şarj cihazlarında ortaya çıkabilen takılma veya yer kaplama sorunları, Apple’ın yeni tasarımında gövde içerisine alınabilen bağlantı noktası sayesinde azaltılıyor. Apple’ın Maksimum 60W özellikli 40W Dinamik Güç Adaptörü için Türkiye satış fiyatı 1.929 TL olarak açıklandı. Ürünün fiyatı, Apple’ın standart 20W adaptöründen daha yüksek bir seviyede konumlanırken kullanıcıların karşılığında daha yüksek maksimum güç çıkışı ile katlanabilir priz tasarımına sahip olması öne çıkıyor. Türkiye’de ürünü satın almak isteyen kullanıcıların teslimat süresini de hesaba katması gerekiyor. Apple’ın satış sayfasındaki bilgilere göre yeni adaptörün kargolama süresi 4-5 haftayı buluyor. Geçtiğimiz yıl ABD pazarında satışa çıkan aksesuarın Türkiye’ye gelmesi, Apple’ın daha yüksek güçlü şarj çözümlerini yerel ürün portföyüne eklediğini gösteriyor. Yeni modelin özellikle Mac gibi daha yüksek güç ihtiyacı bulunan cihazlarla kullanılması, 40W ile 60W arasındaki dinamik güç aralığının temel avantajını ortaya çıkarıyor. Kullanıcıların adaptör seçiminde yalnızca maksimum watt değerine değil cihazlarının desteklediği şarj standardına da bakması gerekirken tek USB Type-C portu bulunan model çoklu cihaz şarjından ziyade tek cihaz kullanımına odaklanıyor.

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