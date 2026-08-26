Apple yeni dinamik şarj adaptörünü Türkiye’de satışa sundu...

Katlanabilir yapı özellikle adaptörü çanta içerisinde taşıyan kullanıcılar açısından pratiklik sağlıyor. Sabit priz uçlarına sahip şarj cihazlarında ortaya çıkabilen takılma veya yer kaplama sorunları, Apple’ın yeni tasarımında gövde içerisine alınabilen bağlantı noktası sayesinde azaltılıyor. Apple’ın Maksimum 60W özellikli 40W Dinamik Güç Adaptörü için Türkiye satış fiyatı 1.929 TL olarak açıklandı. Ürünün fiyatı, Apple’ın standart 20W adaptöründen daha yüksek bir seviyede konumlanırken kullanıcıların karşılığında daha yüksek maksimum güç çıkışı ile katlanabilir priz tasarımına sahip olması öne çıkıyor. Türkiye’de ürünü satın almak isteyen kullanıcıların teslimat süresini de hesaba katması gerekiyor. Apple’ın satış sayfasındaki bilgilere göre yeni adaptörün kargolama süresi 4-5 haftayı buluyor. Geçtiğimiz yıl ABD pazarında satışa çıkan aksesuarın Türkiye’ye gelmesi, Apple’ın daha yüksek güçlü şarj çözümlerini yerel ürün portföyüne eklediğini gösteriyor. Yeni modelin özellikle Mac gibi daha yüksek güç ihtiyacı bulunan cihazlarla kullanılması, 40W ile 60W arasındaki dinamik güç aralığının temel avantajını ortaya çıkarıyor. Kullanıcıların adaptör seçiminde yalnızca maksimum watt değerine değil cihazlarının desteklediği şarj standardına da bakması gerekirken tek USB Type-C portu bulunan model çoklu cihaz şarjından ziyade tek cihaz kullanımına odaklanıyor.