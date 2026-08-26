Tahtları sallandı... En sağlıklı balık belli oldu: Ton balığı ya da somon değilmiş!

Sardalya, özellikle küçük bir balık olması nedeniyle ton balığı gibi daha büyük türlere kıyasla cıva açısından avantajlı seçenekler arasında bulunuyor. Üstelik konserve sardalyanın yumuşayan kemikleri de yenilebildiği için önemli miktarda kalsiyum sağlıyor. Somon da omega-3 açısından oldukça güçlü bir seçenek olsa da sardalya, omega-3 ile kalsiyumu bir arada sunmasıyla öne çıkıyor.