Mahkeme başkanından sert tepki! Ertan Yıldız’ın avukatlarından soru oyunu

“Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasında tutuksuz sanık Ertan Yıldız, savunma yapmak üzere çıktığı sanık kürsüsünde yaklaşık 10 saat kaldı. Duruşma sırasında Yıldız’a yöneltilen mahkemeyi oyalayıcı ve aldatıcı sorular üzerine avukatlarla mahkeme başkanı arasında da tartışma yaşandı.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 5’inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Öte yandan duruşmada saat 15.00 itibariyle İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı sanık Ertan Yıldız savunma yaptı. Yıldız, sanık kürsüsünde yaklaşık 10 saat kaldı.

Duruşmada 'soru' oyunu!

Sanık Ertan Yıldız’a avukatlardan soru yöneltildiği sırada, avukatlar ile mahkeme başkanı arasında soru tartışması yaşandı. Mahkeme başkanı soruların tekrara düştüğünü belirterek, avukatları uyardı. Bu sırada avukatlar mahkeme başkanına utanmadan tepki gösterdi. Başkan, avukatların soru sormaya yönelik tepkilerine, "Soru tartışmasını istinaf sebebi yaparsınız" dedi. Bunun üzerine diğer avukatlar da bu duruma tepki gösterdi.