Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Genel Başkanı Abdulkerim Aga: Türkiye siyonist İsrail’in başa çıkabileceği bir devlet değildir

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Genel Başkanı Abdulkerim Aga, son günlerde Suriye’ye saldırarak Türkiye’ye karşı hasmane mesajlar verip bölgede gerilimi tırmandıran İsrail’e sert tepki gösterdi. Akit’e özel açıklamada bulunan Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Lideri Aga, “İsrail boyuna posuna bakmadan Türkiye’yi hedef almaya kalkıyor. Bunun sebebi de herkesin bildiği gibi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 27 Ekim’de yapılacak seçimleri kazanma hırsıdır. Netanyahu anketlerde geride göründüğü için Türkiye ile savaşı göze alabilecek tıynette birisi. Ama Türkiye İsrail’in hedef alabileceği, başa çıkabileceği bir devlet değildir. Türkiye arkasında 400 milyon Türk nüfusu olan, dünyanın 12 büyük ekonomisinden biri. Bir küresel güç. Kimse Türkiye’nin sabrını test etmesin” dedi.

“TÜRKİYE YAHUDİLERİ SOYKIRIMLARDAN KURTARDI”

“Türk milleti hiçbir zaman Yahudilere karşı olmadı” diyen Aga şöyle devam etti: “İspanya’da soykırıma uğradıkları zaman Osmanlı İmparatorluğu Yahudileri kurtarıp getirdi en güzel yerlere yerleştirdi. Hayatlarını kurtardı. Bakın 2. Dünya Savaşı’nda bizim büyükelçimiz Almanya’dan kaçan Yahudilere pasaport verdi, Türkiye’ye getirdi. Onları nazilerden kurtardı. Türk milleti hep mazlumların yanında oldu. Hep gözyaşlarını dindirdi. Türkiye hiçbir zaman düşmanlık yapmadı. Hep dünyaya barış sağladı. Bakın geçen de söyledim; gelsin Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımızın elini öpsün. Nedamet getirsin. Soykırımı durduracağını söylesin. Sonra desin ‘şu bölgeyi çöz, hallet.’ Yani ‘bu bölgede şu an en güçlü devletsin. Bu bölgede bütün anlaşmazlıkları, husumetleri bitir, barış getir’ desin. Ülkesindeki fanatik Yahudilerin oylarını kapmak için Türkiye’yi hedef alıyor. Maalesef Türkiye’ye horozlanıyor. Sen kimsin Türkiye’ye horozlanacaksın? Türk milleti 400 milyon insan. Türkiye düşmanlık istemiyor. Türkiye savaş da istemiyor. Savaş istese Türkiye her yere girer. Ama Türkiye hem bölgede hem dünyada barışın teminatıdır. İsrail o kadar saldırıyor fakat Şara yönetimi ona uymuyor. Türkiye’den ders almış. Bakın İran o kadar Türk insanlarını ezmesine rağmen Türkiye İran’la da savaşmadı. Türkiye bölgede savaş istemiyor. Burada büyük ağabey Türkiye. Türkiye böyle küçük insanların seviyesine düşmüyor. Türkiye bu bölgeye barış getirecek.”

“BARIŞIN VE REFAHIN ANAHTARI TÜRKİYE’DİR”

Abdulkerim Aga şunları söyledi: Bu bölgede hiçbir büyük güç Türkiye’siz bir şey yapamaz. ABD’nin de bölgede Türkiye’siz hiçbir gücü yok. Netanyahu ve Yahudi lobisi Amerika’yı da kışkırtıyorlar. Türkiye düşman diye. Ya siz kimsiniz Türkiye’siz burada? Türkiye dünyada 12 büyük ekonomiden biri. Silahlı kuvvetleri dünyanın en iyi ordularından biri. Kendi silahını, teknolojisini üreten büyük bir ülke Türkiye. Düşmanlık yapmak isteyen hangi ülke olursa olsun bu Ortadoğu’dan ayağını keseriz. Özellikle Amerika’nın gücünü korumak istiyorsa bizimle dost olması lazım. Arapların bizim yanımızda olması lazım. İsrail’in bize düşmanlık yapmaması lazım. Çünkü bölgede de dünyada da barışın ve refahın anahtarı Türkiye’dir.”