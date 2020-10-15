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Eğitim Liselilerden bomba imha robotu ‘Naim’
Eğitim

Liselilerden bomba imha robotu ‘Naim’

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği “Naim” isimli bomba imha robotu, kolay taşınabilmesi ve düşük maliyetiyle dikkati çekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:17:00 -
Liselilerden bomba imha robotu ‘Naim’

Bir kişinin tek başına taşıyabileceği boyutta ve ağırlıkta olan robot, fünyeyi şüpheli paketin yanına güvenle intikal ettirerek bunun güvenli bir uzaklıkta patlatılmasını sağlıyor. Robot 10 kilogram taşıyabiliyor, 400 kilogram yükü çekebilecek güce sahip. Lisenin “Robotik Takım Integra 3646” üyelerinden Kuzey Yıldız, “Tasarımı olabildiğince basit tuttuk. Yeni bir ürünü sadece bir günde yapabiliriz. Ayrıca, taşınması kolay olduğu ve motosiklet çantasına bile sığdığı için olay yerine giderken trafikten etkilenmiyorsunuz” dedi.

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