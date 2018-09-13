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Liseli kız öğrenci, okula silahlı saldırı yapacağını söyledi! Şoke eden olay

Danimarka’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulunda silahlı saldırı düzenleyeceğini söyleyen lise öğrencisi polis tarafından gözaltına alındı.

13 Eylül 2018 Perşembe 18:29
Liseli kız öğrenci, okula silahlı saldırı yapacağını söyledi! Şoke eden olay

Danimarka'nın Slagelse şehrinde liseli bir kız öğrenci Sosyal paylaşım sitesi Instagram’da bir paylaşımında okuduğu okulda silahlı saldırı yapacağını ima etti. Instagram’da yayınladığı fotoğrafın üzerine “Bir sonraki okulda silahlı saldırıyı ben gerçekleştireceğim” yazan 17 yaşındaki lise öğrencisi, sabah saatlerinde okuduğu okul etrafında geniş güvenlik önlemleri alan özel harekat polisleri tarafından sınıf arkadaşlarının önünde kelepçelenerek gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kız öğrenci, terörle mücadele polislerine ifade verdi. İfadesinde hiçbir kötü amacının olmadığını belirten öğrenci, ilgi çekmek için böyle bir paylaşımda bulunduğunu ve bundan dolayı çok pişman olduğunu söyledi.

Basına açıklama yapan Slagelse nöbetçi emniyet amiri, 17 yaşındaki kız öğrencinin irtibatlarının ve dijital materyallerinin incelendiğini fakat endişe duyulacak bir bulguya rastlanmadığını, paylaşımın kötü niyetle yapılmadığı kanaatinde olduklarını açıklarken, 266. Ceza Yasası’nın Tehdit Suçları kapsamında işlem yapılacağını vurguladı.

OKULDAN KOVULDU

Slagelse lisesi rektörü Lotte Büchert 17 yaşındaki öğrencinin okuldan kovulduğunu, böyle bir tehdidin kabul edilemez olduğunu ve okuldaki diğer öğrencilerin olay karşısında derinden etkilendiğini söyledi.

Yaşanan kriz karşısında devlet tarafından görevlendiren uzman psikolog talep eden öğrenci ve öğretmenlere olayı hasarsız bir şekilde atlatmaları için müdahalede bulunuyorlar.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 18:29
  1. Danimarka
  2. Slagelse
  3. Liseli kız öğrenci
  4. silahlı saldırı tehdidi
  5. İnstagram'dan paylaştı
  6. okuldan kovuldu

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