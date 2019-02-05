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Liseli Helin'i öldüren caninin cezası onandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde 13 Ekim 2017'de tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla vurarak öldüren ve 2 kişiyi de yaralayan Mustafa Yetgin'in cezası onandı.

05 Şubat 2019 Salı 13:59
Liseli Helin'i öldüren caninin cezası onandı

Pendik'te, lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla  öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle Mustafa Yetgin'e verilen  "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 ay hapis cezası onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 13 Ekim 2017'de tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de  yaraladığı gerekçesiyle yerel mahkemece hapis cezasına mahkum edilen Mustafa Yetgin'in dava dosyasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin kararında, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa  ilişkin bir aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik  olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin de yerinde olduğu kaydedildi.

Yetgin hakkında kurulan "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 ay hapis  cezası hükmünde bir isabetsizlik görülmediği aktarılan kararda, bu nedenle  yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği belirtildi.

Ceza dairesinin kararıyla Mustafa Yetgin'in, "ağırlaştırılmış müebbet"  ve 28 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.

Davanın geçmişi

Mustafa Yetgin, Pendik Güzelyalı Tren istasyonunda, 13 Ekim 2017'de  tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla vurmuş, burada bekleyen 2  kişiyi de yaralamıştı. Palandöken olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralılar ise  hastaneye kaldırılmıştı.

Daha sonra Pendik Ticaret Meslek Lisesi'ne giden Yetgin, burada intihara kalkışmış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Temmuz 2018'de verdiği kararında, sanık Mustafa Yetgin'i Helin Palandöken'i öldürdüğü gerekçesiyle "çocuğa karşı  tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına  çarptırmıştı.

Sanığın cezasında indirim uygulamayan mahkeme heyeti, Yetgin'i ayrıca  "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve silahla tehdit"  suçlarından da toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etmişti.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 13:59
  1. İstanbul
  2. Pendik
  3. Helin Palandöken
  4. Mustafa Yetgin
  5. katilin cezası onandı
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