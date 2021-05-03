“Liseli Gençlerden Uluslararası Bir Çevre Projesi”

Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın da desteğiyle düzenlenen “Young Reporters of the Environment (YRE)” yarışmasına katıldı. Türkiye’den sadece 14 okulun kabul aldığı ve 11-25 yaş arası öğrencilerin katıldığı YRE, iki veya daha fazla ülkeden öğrencilerin ortak çalışmasına olanak sağlayan bir yarışma olarak öne çıkıyor. Yarışmaya katılan öğrenciler, belirledikleri konu üzerinden ortak çalışmalar yaparak çevreye olan duyarlılıklarını ortaya koyuyor.

Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri, "Young Reporters of the Environment (YRE)" yarışmasına Karadağ Gymnasium Slobodan Škerović öğrencileri ile ortak yürüttükleri çalışma ile katıldı. Öğrenciler yarışma kapsamında Covid-19 sürecinde kullanımı daha da artan plastik çöplerin kaynağında ayrıştırılmasının önemine dikkat çekerek #YRESeperateAtHome hashtagi ile de herkesi evlerinde çöplerini ayrıştırmaya, resimlerini paylaşmaya ve mesajlarını olabildiğince geniş kitlelere yaymaya davet ediyor.

Eğer evlerimizde ve iş yerlerimizde plastikleri doğru ayrıştırmanın önemi insanlara benimsetilirse hem ekonomiye hem de çevre kirliliği ile olan mücadeleye destek olabiliriz. Yaşam alanlarınızdaki plastik, kâğıt, cam şişe gibi geri dönüştürülebilen atıklarınızı ayırarak hem çevremize hem doğamıza, evimize hem de gençlerimize destek olabilirsiniz. Pandemi ile birlikte plastik tüketiminin artmasına dikkat çekmek için yola çıkan Bilfenli gençler bu proje kapsamında Plastik Sanayiciler Derneği (PAGDER) Genel Sekreteri Murat İnkün ile bir röportaj gerçekleştirdi. Gençler, PAGDER'in “Yuvaya Dönüşen Plastikler” projesi ile ilgili de bilgi aldı. Bu bilgiler ışığında öğrenciler, plastiklerin evlerimizde kâğıt ya da başka nesneler ile karıştırılmadan doğru şekilde ayrıştırılırsa geri dönüşme sürecinin daha ucuz olacağını, daha kaliteli ürünler elde edileceğini ve toplamda geri dönüştürülme oranının artacağını bu sayede de doğadaki plastiklerin azalacağını öğrendiler.

Yaptıkları röportajları yayınlayarak plastik tüketiminde farkındalık yaratmaya çalışan öğrenciler, geri dönüşümü artırmak ve kolaylaştırmak için her iki ülkede de mesajlarını duyurmak ve toplumu bilinçlendirmek için çalışmaya başladı. PAGDER ile olan röportajları sırasında geri dönüşüme katkı sağlamanın en iyi yolunun tek seferlik projeler ile plastik toplayıp geri dönüştürmek olmadığını, aksine insanları bilinçlendirerek sürekli olarak geri dönüşüm sistemine giren, geri dönüştürülmeye uygun, kaynağında ayrıştırılmış atık miktarını artırmak olduğunu öğrendiler. Bu kapsamda Karadağ’daki radyo kanallarında seslerini duyurdular ve ayrıca sosyal medya üzerinden #YRESeperateAtHome hashtagi ile herkesi evlerinde çöplerini ayrıştırmaya ve resimlerini paylaşmaya bu sayede mesajlarını olabildiğince geniş kitlelere yaymaya teşvik ettiler.