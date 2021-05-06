Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 29 Nisan’da tam kapanma başladı. 17 günlük kapanma 17 Mayıs’ta sona erecek. Milyonlarca öğrenci yüz yüze sınavların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman?

Tam kapanma sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Tam kapanma açımlamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, “Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir” açıklaması yapıldı.

Yüz yüze sınavların hangi tarihle başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıkla yapılmadı.