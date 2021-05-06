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Eğitim Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman?
Eğitim

Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman?

Yüz yüze sınavlar ayın kaçında yapılacak? Tam kapanma sebebiyle 3 Mayıs’ta başlaması beklenen yüz yüze sınavlara ertelendi. Milyonlarca öğrenci, yüz yüze sınavların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, liselerde sınavlar ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 22:05:00 -
Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 29 Nisan’da tam kapanma başladı. 17 günlük kapanma 17 Mayıs’ta sona erecek. Milyonlarca öğrenci yüz yüze sınavların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman?

Tam kapanma sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Tam kapanma açımlamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, “Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir” açıklaması yapıldı.

Yüz yüze sınavların hangi tarihle başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıkla yapılmadı.

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