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Eğitim Liselerde yüz yüze eğitim kaç saat olacak? Bir ders kaç saat işlenecek?
Eğitim

Liselerde yüz yüze eğitim kaç saat olacak? Bir ders kaç saat işlenecek?

Geçtiğimiz Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli olarak eğitime yüz yüze başlanacağını bildirdi. Yüz yüze açılması gereken eğitim kurumları en geç 8 Mart Pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime başlayacak. Risk gruplarına göre Lise son sınıf ve diğer sınıflar da açılacak. Peki liselerde yüz yüze eğitim kaç saat olacak? Meslek liselerinde yüz yüze eğitim ders saatleri nasıl? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-03 09:45:00 -
Liselerde yüz yüze eğitim kaç saat olacak? Bir ders kaç saat işlenecek?

Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte yüz yüze ders saatleri merak ediliyor. Peki liselerde yüz yüze eğitim kaç saat olacak? Meslek liselerinde yüz yüze eğitim ders saatleri nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan detaylara göre meslek liseleri yüz yüze eğitim olarak bir günde en fazla 10 ders işlenecek. Koronavirüs salgını için maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek yüz yüze eğitime geçilecek olan sınıflarda 1 ders saati en fazla 30 dakika olacak, teneffüsler ise 10’ar dakika yapılacak.

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