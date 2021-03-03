Liselerde yüz yüze eğitim kaç saat olacak? Bir ders kaç saat işlenecek?

Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte yüz yüze ders saatleri merak ediliyor. Peki liselerde yüz yüze eğitim kaç saat olacak? Meslek liselerinde yüz yüze eğitim ders saatleri nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan detaylara göre meslek liseleri yüz yüze eğitim olarak bir günde en fazla 10 ders işlenecek. Koronavirüs salgını için maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek yüz yüze eğitime geçilecek olan sınıflarda 1 ders saati en fazla 30 dakika olacak, teneffüsler ise 10’ar dakika yapılacak.