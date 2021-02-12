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Eğitim Liselerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Eğitim

Liselerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

MEB'den son dakika liselerde yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Okulların açılmasına kısa bir süre kala hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı bir süredir günde merak ediliyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Peki, Liselerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 21:03:00 -
Liselerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Liselerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? Liseliler yüz yüze eğitimi hafta kaç gün alacak? Yüz yüze eğitim saatlik mi planlanacak? İşte MEB tarafından son dakika yapılan açıklama...

Liselerde  ikinci dönem eğitim nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını açıkladı.

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak.

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