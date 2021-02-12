Liselerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? Liseliler yüz yüze eğitimi hafta kaç gün alacak? Yüz yüze eğitim saatlik mi planlanacak? İşte MEB tarafından son dakika yapılan açıklama...

Liselerde ikinci dönem eğitim nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını açıkladı.

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak.