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Eğitim Liselerde sınavlar iptal mi edildi? MEB son dakika açıklaması
Eğitim

Liselerde sınavlar iptal mi edildi? MEB son dakika açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde sınavlara ilişkin flaş açıklamada bulundu ve yeni düzenlemeler ile ilgili bilgi verdi. Bakanlık en çok sorulan soruları da yanıtladı. Bir süredir merak edilen "liselerde sınavlar iptal mi, sınavlar ertelendi mi?" soruları yanıt buldu. İşte MEB tarafından yapılan son dakika açıklama...

Yeniakit Publisher
2021-05-11 21:19:00 -
Liselerde sınavlar iptal mi edildi? MEB son dakika açıklaması

Sınavların akıbeti öğrenci ve velilerin gündeminde. MEB son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Kabineden çıkan karar sonrası MEB'de yapılan açıklamaya göre; anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Sınav planlaması da 17 Mayıs sonrasına ertelenmişti. İşte, ortaokul ve lise sınavlarına dair detaylar...

Liselerde sınavlar iptal mi edildi?

MEB'den yeni açıklama geldi. Bakan Selçuk'da resmi hesabından konu hakkında paylaşımda bulunarak, ''Gençler selam! Liselerde sınavlar iptal demeyelim de yeniden düzenlendi, diyelim. Ekteki görselde sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Tamamsa göz kırpın...'' dedi.

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