Liselerde sınavlar iptal mi edildi? MEB son dakika açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde sınavlara ilişkin flaş açıklamada bulundu ve yeni düzenlemeler ile ilgili bilgi verdi. Bakanlık en çok sorulan soruları da yanıtladı. Bir süredir merak edilen "liselerde sınavlar iptal mi, sınavlar ertelendi mi?" soruları yanıt buldu. İşte MEB tarafından yapılan son dakika açıklama...