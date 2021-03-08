Koronavirüs salgınıyla milyonların yaşamına uzaktan eğitim gerçeği yerleşti. İllerdeki vakalar göz önünde bulundurularak yüz yüze eğitim adımları atıldı. 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 2 Mart’ta ise ilkokul, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Düşük ve orta riskli illerde 9.10 ve 11. Sınıf öğrencileri de haftada iki gün yüz yüze eğitime katılıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde lise öğrencileri yalnızca sınavlar için okula gidecek. Peki, lise ikinci dönem sınavları nasıl ne zaman yapılacak?

Liselerde ikinci dönem sınavları ne zaman?

Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.